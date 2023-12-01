İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaptıkları görüşmede, Gazze'deki insani durumu ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler kaynaklı şiddet olaylarını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Gazze ve Batı Şeria'daki Durumu Görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaptıkları görüşmede, Gazze'deki insani durumu ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler kaynaklı şiddet olaylarını ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah ve Sunak, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bir araya geldi.

Sunak, Ürdün'ü Gazze'deki insani krize yönelik attığı hayati adımlar, Filistinlilere yönelik insani yardımlarda gösterdiği cömertlik ve askeri sahra hastanesi kurarak verdiği destek nedeniyle takdir etti.

İngiltere'nin uluslararası insancıl hukuka uyma ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kontrol altına alma konusunda İsrail'e çağrı yapmayı sürdürdüğünü kaydeden Sunak hem İsrailliler hem de Filistinliler için onur, barış ve güvenlik sağlayacak kalıcı çözüme yönelik çalışma kararlılığını yineledi.

Görüşmede ikili ticaret, savunma ve temiz teknoloji dahil olmak üzere İngiltere-Ürdün arasındaki yakın işbirliğinin önemi de vurgulandı.