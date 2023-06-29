İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Temyiz Mahkemesinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararına tepki gösterdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Temyiz Mahkemesinin, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararının yasaya uygun olmadığına hükmetmesine tepki göstererek, 'Saygı duyuyorum ancak vardıkları sonuca temelde katılmıyorum.' ifadesini kullandı. Sunak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını eleştirerek, Ruanda hükümetinin verdiği güvencelere işaret etti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Temyiz Mahkemesinin, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararının yasaya uygun olmadığına hükmetmesine tepki göstererek, "Saygı duyuyorum ancak vardıkları sonuca temelde katılmıyorum." ifadesini kullandı.

Sunak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını eleştirerek, Ruanda hükümetinin verdiği güvencelere işaret etti.

"Aldıkları karara saygı duyuyorum ama vardıkları sonuca temelde katılmıyorum" diyen Sunak, Ruanda'nın düzensiz göçmenleri üçüncü ülkelere sınır dışı etmeme güvencesi verdiğini belirterek "Gerekli güvenceleri verdiklerine güçlü şekilde inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Başyargıç Ian Burnett'in de kendisi gibi düşündüğünü vurgulayan Sunak, "Ruanda güvenli bir ülkedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de Ruanda'da Libyalı mülteciler için bir planı var. Bu karara, Yargıtay'da itiraz etmek için izin isteyeceğiz." dedi.

Sunak, "Ruanda Planı"nın gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Suella Braverman da mahkemenin kararına eleştiride bulunarak, "İnsan kaçakçılarının çalışma sistemiyle mücadele etmemiz gerek. Bu nedenle Ruanda'yla bu işbirliğini yaptık." diye konuştu.

Braverman, "Temyiz Mahkemesinin kararına göre, düzensiz göçmenleri güvenli üçüncü ülkelere göndermekte bir sorun yok. Aldıkları karar ne kadar hayal kırıklığına uğratsa da bu kararı da temyize götürme yollarını arayacağım. Ruanda hükümeti ve biz, bu uygulamayı yerine getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AİHM ilk Ruanda uçağını durdurmuştu

İngiltere geçen sene hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından da yasaya uygun bulunmuştu.

Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'de yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık'ta, Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Mahkeme temyiz yolunu da açık tutarken, İçişleri Bakanı Braverman, mart ayında, yazın uçakların Ruanda için havalanacağını söylemişti.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, bugün Temyiz Mahkemesi, "Ruanda Planı"nın yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.