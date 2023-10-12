İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumunu görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu görüşmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sunak, Mısır'ın gerilimi azaltma çabalarını desteklediğini ve İngiltere'nin güzergahın açık tutulması için desteğini teklif ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak'ın bu sabah Sisi'yle telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden Mısırlılar için taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Görüşmede, Sunak'ın, terörizmin nerede olursa olsun karşı durulması gereken kötülük olduğunu belirterek çatışmanın daha fazla yayılmamasının önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"(Sunak) Mısır'ın gerilimi azaltma çabaları dahil bölgede oynadığı tarihi rolün önemine dikkati çekti. Başbakan Sunak, Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu güvenlik durumunu kabul etti. Bu durumun yönetilmesi ve İngiliz vatandaşları dahil insani ve konsolosluk nedenleriyle güzergahın açık tutulması için İngiltere'nin desteğini teklif etti. Liderler durum geliştikçe temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.