İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Filistin'e destek gösterilerini yasaklatmaya çalışan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden alarak kabinesinde revizyona gitti.

Başbakan Sunak, görevden aldığı İçişleri Bakanı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atadı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.

İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey'in görevinden istifa ettiğini açıklaması üzerine ise Sunak, bu pozisyona halihazırda Sağlık Bakanı olarak görev yapan Steve Barclay'i atadı. Sağlık Bakanlığı görevine ise Victoria Atkins getirildi.

Sunak, kabinesinin yanı sıra partisi içerisindeki bazı pozisyonlarda da değişikliğe gitti.

Braverman'ın Filistin gösterileri üzerinden polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açmıştı

İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan Braverman, bu sabah görevinden alındı.

Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.