İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ve İsrail'deki durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Sunak, havalimanında yaptığı açıklamada görüşmelerinin verimli geçmesini umduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Gazze ve İsrail'deki Durumu Görüşmek Üzere Tel Aviv'e Geldi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ve İsrail'deki durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Sunak, havalimanında yaptığı açıklamada görüşmelerinin verimli geçmesini umduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapması beklenirken, dünya liderleri de sivillere yardımların ulaştırılması ve gerilimin azaltılması için temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gidiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından bugün İngiltere Başkanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e geldi. Sunak, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e yönelik desteğini yineledi. Sunak, "Başbakan ve cumhurbaşkanıyla gerçekleştireceğim görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum ve bu görüşmelerin verimli geçmesini umuyorum" dedi.

Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere Tel Aviv'den Kudüs'e geçecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirilen en az 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan bir gün sonra İsrail'i ziyaret etmiş ve ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini yinelemişti. Filistin saldırı konusunda İsrail'i suçlarken Biden ise Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil diğer taraf yapmış gibi görünüyor" dedi. İngiltere Başbakanı Sunak ise dün yaptığı açıklamada, İngiliz istihbarat servislerinin "patlamanın" arkasında kimin olduğunu tespit etmek için çalışmaları sürdüğünü ifade etmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Salı günü İsrail'e ziyaret gerçekleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yakın zamanda ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'in de İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Mısır, Türkiye ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor. - TEL AVİV