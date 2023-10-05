İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, insanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmaması gerektiğini belirtti. Sunak, ailenin önemine dikkat çekerek, ebeveynlerin çocuklarına ilişkiler ve cinsiyet konularında bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: 'Erkek erkektir ve kadın kadındır'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır." dedi.

BBC'nin haberine göre, Sunak, basın toplantısında, ailenin önemine dikkati çekti.

Sunak, "Ebeveynler, okulda çocuklarına ilişkiler hakkında neler anlatıldığını ve hastalar hastanelerde 'kadın ve erkek' dendiğinde neden bahsedildiğini bilmeli." ifadesini kullandı.

Başbakan Sunak, "İnsanların istedikleri cinsiyetten olabileceğine zorla inandırılmamalıyız. Erkek erkektir ve kadın kadındır." değerlendirmesinde bulundu.