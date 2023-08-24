İngiltere Başbakanı'nın eşinin çocuk bakımı yatırımları etik kuralları ihlal etti

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi üyesi Daniel Greenberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşinin çocuk bakımı alanındaki yatırımlarının hükümetten destek alması konusunda Sunak'ın yanlışlıkla etik kuralları ihlal ettiğini söyledi.

Etik davranışlar konusunda tavsiyelerde bulunan parlamento komitesinin üyesi Greenberg, Sunak'ın eşi Akshata Murthy'nin çocuk bakımı alanındaki yatırımları konusunda açıklamada bulundu.

Nisan ayında Sunak'a çocuk bakımı konusunda yatırımlarından ötürü parlamentoyu bilgilendirmediği gerekçesiyle komite üyelerince sorular yöneltildiğini hatırlatan Greenberg, "Murthy'nin hissedarlığı, belirtilmesi gereken bir menfaatti. Ancak bu hata, yanlış yönlendirme yapmaktan ziyade kuralları bilmemekten kaynaklanıyordu." dedi.

Greenberg, Sunak'ın etik kuralları kasıt olmadan ihlal ettiğini belirterek bu konuda Başbakan'a bir ceza verilmemesi gerektiğini de kaydetti.

Nisan ayında Murthy'nin hissedarı olduğu çocuk bakımı konusunda hizmetler sunan Koru Kids adlı şirketin, İngiltere hükümetinin çocuk bakımı konusunda destek vermek üzere seçtiği 6 şirketlerden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Standartlar Komitesi, konunun etik yönünü ele almak üzere soruşturma başlatmıştı.

Hint milyarder Narayana Murthy'nin kızı ve iş insanı olarak bilinen Akshata Murthy ile İngiltere tarihinin en zengin başbakanı Sunak, varlıkları üzerinden sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

Murthy, son olarak "kalıcı ikameti İngiltere olmayanlar" (non-dom) statüsünden faydalanarak yurt dışı gelirlerinden yaklaşık 11,5 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon lira) vergi ödememesiyle eleştirilmişti.

Sunak ise mal varlığını beyan etmekte gecikmesi nedeniyle parlamentoda milletvekillerinin hedefi olmuştu.