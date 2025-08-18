İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Trump ve Zelenskiy ile Görüşmek Üzere ABD'de

İngiltere Başbakanı Keith Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirilecek görüşmeye katılmak için ABD'ye geldi. Starmer, "İşlerin yoluna konduğundan emin olmamız lazım. Kalıcı bir barış sağlandığından ve bunun adil olduğundan emin olmamız lazım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesine kısa bir süre kalırken, Avrupalı liderler de görüşmeye katılmak üzere ABD'de geliyor. İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmeye katılmak üzere ABD'ye geldi. Starmer'ı taşıyan uçak Maryland'daki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı. Starmer uçakta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki bu savaş 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. Savaş, Ukrayna halkını çok etkiledi. Çok büyük acılar çekildi. İngiltere'deki her topluluk ve aile de savaştan etkilendi. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İşlerin yoluna konduğundan emin olmamız lazım. Kalıcı bir barış sağlandığından ve bunun adil olduğundan emin olmamız lazım. Bu yüzden bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yüz yüze konuşmak için Washington'a gidiyorum. Bu konu İngiltere ve diğer herkesin çıkarına, işleri yoluna koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Trump-Zelenskiy görüşmesi

Trump-Zelenskiy görüşmesine ayrıca İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de katılacak. Görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda varılacak barış anlaşmasına ilişkin başlıklara değinilmesi bekleniyor. - WASHINGTON