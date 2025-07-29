İngiltere Başbakanı Starmer'dan Filistin Devletinin Tanınması Açıklaması

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'deki insanlık durumunu iyileştirmek için somut önlemler almadığı takdirde, eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıyacaklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmaması halinde eylül ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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