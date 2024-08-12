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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Telefon Görüşmesi Yaptı

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Orta Doğu'da gerilim devam ederken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yaklaşık 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Starmer, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlememesini ve bölgesel çatışmaları önlemek için tüm tarafları gerilimi düşürmeye çağırdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'da gerilim devam ederken, Batılı liderler İran'ın İsrail'e saldırı düzenlememesi için diplomatik çabaları artırdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaklaşık 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Starmer'ın Pezeşkiyan'a İran'ın İsrail'e saldırı düzenlenmemesini istediği ve savaşın kimsenin çıkarına olmadığını söylediği aktarıldı. Starmer'ın Pezeşkiyan'a Orta Doğu'daki durumdan derin endişe duyduğunu söylediği ifade edilen açıklamada, Starmer'ın daha fazla bölgesel çatışmayı önlemek için tüm tarafları gerilimi düşürmeye çağırdığı belirtildi.

Starmer'ın görüşmede Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın arttırılması yönündeki kararlılığını vurguladığı ifade edilen açıklamada, Starmer'ın diplomatik müzakerelere odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Liderlerin iki ülke arasında yapıcı bir diyaloğun her iki ülkenin de çıkarına olduğu konusunda mutabık kaldıkları ifade edilen açıklamada, Starmer'ın Pezeşkiyan'a iki ülke arasındaki diyaloğun ancak İran'ın İngiltere'deki bireylere yönelik tehditler de dahil olmak üzere "istikrarı bozucu eylemlerine" son vermesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardım etmeyi bırakması halinde ilerletilebileceğini söylediği aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mesud Pezeşkiyan Orta Doğu İsrail İran Orta Doğu Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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