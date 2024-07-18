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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderleri ağırladı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Siyasi Topluluğu üyesi ülkelerin liderlerini Oxfordshire kentinde Blenheim Sarayı'nda gerçekleştirilen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde ağırladı. Zirvede Ukrayna, enerji güvenliği, düzensiz göç ve AB-İngiltere ilişkileri gibi konular ele alındı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Siyasi Topluluğu üyesi ülkelerin liderlerini Oxfordshire kentinde Blenheim Sarayı'nda gerçekleştirilen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde ağırladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Siyasi Topluluğu üyesi ülkeleri Oxfordshire kentinde ağırladı. Blenheim Sarayı'nda düzenlenen 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin kilit konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olurken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuklar arasında yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birliğe üye olmayan ülkelerin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderler, Ukrayna, enerji güvenliği, düzensiz göç ve AB ile İngiltere arasındaki ilişkileri masaya yatırdı.

Starmer'den AB-İngiltere ilişkilerini "resetleme" sözü

İngiltere'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerle göreve gelen İşçi Partili lider Starmer, "Bugün burada ilk görevimiz, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi teyit etmek, kıymet verdiğimiz değerlerin arkasında bir kez daha birleşmek ve bu kıtadaki saldırganlığa karşı koyacağımızı söylemektir" dedi.

Starmer, Rusya'nın oluşturduğu tehdidin tüm Avrupa'yı kapsadığını söyledi. Starmer, İngiltere'nin dünya sahnesinde daha aktif bir rol üstlenmeyi planladığını, özellikle Ukrayna'nın Rusya karşısındaki mücadelesini destekleme ve insan kaçakçılığıyla mücadele etme konusunda daha fazla çaba göstereceğini ifade etti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmamakla beraber Avrupa ülkelerinin dostu ve ortağı olacağını ifade eden Starmer, Avrupalı liderlere farklılıklar değil, ortak değerlere odaklanma çağrısında bulundu. Konuşmasında Starmer, İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle birlikte bozulan AB-İngiltere ilişkilerini "resetleme" sözü verdi.

Zelenskiy, Orban'ı "Arkadan iş çevirmekle" suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Ukrayna için başlattığı "barış misyonu" nedeniyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı hedef aldı. Zirvedeki konuşmasında Zelenskiy, "Birlikte hareket ederek Avrupa'da birliği koruduk ve bu, Putin'in ana hedeflerine ulaşamadığı manasına geliyor. Bu bizim avantajımız ve ancak sadece birlik olarak kaldığımız sürece bu avantajı muhafaza edebiliriz" dedi.

Macaristan Başbakan'ı Orban'a gönderme yapan Zelenskiy, "Fakat eğer Avrupa'dan biri çıkıp bizim arkamızdan meseleyi çözmeye çalışırsa ve hatta bunu başkalarının zararına olacak şekilde yaparsa, eğer biri savaşın başkentine ziyaret gerçekleştirip belki hepimizin ortak çıkarları aleyhinde veya Ukrayna ve diğer ülkelerin zararına vaatlerde bulunursa, bizim böyle bir insan hakkında ne düşünmemiz gerekir" diye sordu.

Zirveye Avrupa Parlamentosu'nda bugün gerçekleştirilen seçimde ikinci dönemi için seçilen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde 2022 yılında 27 üyeli Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa dışındaki ülkeler için bir forum olarak oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun önceki zirveleri Çekya'nın başkenti Prag'da, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ve İspanya'nın Granada şehrinde yapılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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