İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat gönderileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat gönderileceğini söyledi. - LONDRA
İhlas Haber Ajansı / Politika