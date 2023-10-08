İngiltere Başbakanı İsrail'e Destek Vermeye Hazır

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları karşısında İngiltere'nin ihtiyaç olan her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları karşısında İngiltere'nin ihtiyaç olan her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak ile Netanyahu'nun, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik dün başlattığı saldırıların ardından, gelişmeleri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Sunak'ın, İngiltere'nin yaşananlar karşısında İsrail'e koşulsuz desteğini ilettiği aktarılan açıklamada, "Başbakan (Sunak), Başbakan Netanyahu'ya İsrail'e ihtiyacı olan her konuda destek vermeyi teklif etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sunak'ın, İngiltere'nin yaşananlar karşısında dünyanın "tek ses" olmasını sağlamak için yaptığı diplomatik çalışmaların altını çizdiği, Netanyahu'nun da İngiltere'ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Sunak, İngiltere'deki Yahudi toplumunun güvenliği için atılan adımlardan da söz ederken iki lider, gelişmelerle ilgili yakın temasta bulunma konusunda mutabık kaldı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.