İngiltere Başbakanı Hindistan ile Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmeleri sürdürüyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hindistan ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Sunak, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin yakın ve gelişen bağlarını ele aldıklarını ve ticaret anlaşmasının önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hindistan'la Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılması için her iki tarafta da istek olduğunu ancak halen yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak'ın, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi marjında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki liderin ülkeleri arasındaki yakın ve gelişen bağları ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Sunak ve Modi, geçmişe dayanmanın ve geleceğe odaklanmanın, en ileri savunma teknolojisi, ticaret ve inovasyon alanlarında modern ortaklığı pekiştirmenin önemli olduğu konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Liderlerin, İngiltere-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine ilişkin verimli görüşme gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Sunak, İngiltere'nin her iki ülkedeki işletmelere ve çalışanlara fayda sağlayacak ve hem mal hem de hizmet ticaretini artıracak, dönüm noktası niteliğinde bir ticaret anlaşması yapma arzusunu yineledi." denildi.

Sunak: "Her iki ülke için de kazan-kazan olmalı"

Ülke basınındaki haberlere göre, Sunak, mevkidaşı Modi'yle görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sunak, "Başarılı bir ticaret anlaşması yapıldığını görmek için her iki tarafta da istek var. Ancak daha yapılması gereken çok iş var. Her iki ülke için de kazan-kazan olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ile Hindistan arasında STA'ya ilişkin müzakereler, Ocak 2022'de başlamıştı.

İngiltere-Singapur Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak'ın zirve marjında, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'la da bir araya geldiği bildirildi.

İki liderin, bugün imzalanan İngiltere-Singapur Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Liderler, belgenin zaten iki ülke arasında güçlü olan ortaklığı daha da ileriye götürmek ve ticaret, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında birlikte yürütülen çalışmaları güçlendirmek bakımından taşıdığı önemin altını çizdi." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Sunak, stratejik ortaklığın İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesine yönelişinin son örneği olduğunu ve giderek daha fazla önem kazanan bu bölgeye İngiltere'nin daha fazla yatırım yapmasını sağlayan önemli diplomatik hamle olduğunu söyledi. Başbakan Lee de bu artan angajmanı memnuniyetle karşıladı."

İngiliz Başbakan Sunak, zirve marjında Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth ile de bir araya geldi.

Sunak ile Jugnauth'ın yaptıkları görüşmede, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ortakları olarak iki ülkenin ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin ele alınması dahil işbirliği fırsatları gündeme geldi.