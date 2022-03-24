İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada,

İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Boris Johnson, England, Ukrayna, Füze, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title