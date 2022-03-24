İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika