İngiltere Başbakanı ABD Kongresi'nde görüştü

ABD'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü. Sunak, Washington ziyareti kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ve Kongre üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.

NEW ABD'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü.

Sunak, Washington ziyareti kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ve Kongre üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.

McCarthy, görüşme öncesi yaptığı konuşmada, ABD ve İngiltere ilişkilerinin köklü tarihine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin "dünyayı daha güvenli bir hale getireceğini" söyledi.

Sunak da ABD'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta ekonomi olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele alacaklarını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Kongre ziyareti kapsamında Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato liderleriyle de bir araya geldi.