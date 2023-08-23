İngiliz Milletvekilleri, Guantanamo Mahkumu Ravil Mingazov'un İngiltere'ye Getirilmesini İstiyor

İngiliz milletvekilleri, eski Guantanamo mahkumu Ravil Mingazov'un İngiltere'deki ailesiyle bir araya getirilmesi için çağrıda bulundu. Mingazov'un 14 yıl boyunca Guantanamo'da, 6 yıl boyunca ise BAE'de hapsedildiği ve İngiltere'ye yapılan vize başvurusunun görüşülmediği belirtildi.

İngiliz milletvekilleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan eski Guantanamo mahkumu Ravil Mingazov'un İngiltere'deki ailesiyle bir araya getirilmesi için İçişleri Bakanı Suella Braverman'a çağrıda bulundu.

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Cage'den yapılan açıklamaya göre, Avam Kamarası üyesi Apsana Begum, John Mcdonnel, Peter Bottomley, Caroline Lucas, Rachel Maskell, Layla Moran, Chris Law ve Lordlar Kamarası üyesi John Hendy, Rus Mingazov'un İngiltere'ye getirilmesi için Braverman'a bir mektup yazdı.

Mektupta İngiltere'nin BAE makamlarıyla bir an önce temasa geçerek Mingazov'un Rusya'ya gönderilmesinin engellenmesi gerektiğine vurgu yapan milletvekilleri, eski Guantanamo mahkumunun İngiltere'deki ailesiyle bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Mingazov'un Guantanamo'da 14 yıl, BAE'de ise 6 yıldır herhangi bir yargılamaya tabi tutulmadan hapsedildiği kaydedilen mektupta İngiltere için yapılan vize başvurusunu ise 2015'ten beri görüşülmediği vurgulandı.

Cage'in açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Mingazov'un oğlu Yusuf Mingazov, babasıyla Kızıl Haç aracılığıyla görüşebildiğini ve babasıyla ilgili anısı olmadığını belirtti.

Cage yöneticisi Anas Mustapha da açıklamasında Mingazov'un serbest bırakılacağı ifade edilerek, BAE'ye gönderildiğini ve aldatıldığını kaydetti.

Mingazov, Pakistan'da 2002 yılında yakalandıktan sonra El Kaide'yle ilişkileri bulunduğu iddiasıyla 14 yıl ABD'nin Küba'daki Guantanamo üssünde tutulmuş, ardından 2017 yılında BAE'ye gönderilmişti.