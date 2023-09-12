İngiliz Bakan Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly'in Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.