İnegöl Terkinler Çetesi Çökertildi, Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İnegöl merkezli düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını işleyen 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda 6 milyar lira değerinde gayrimenkule el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnegöl Terkinler Çetesi"nin çökertildiğini ve suç örgütü elebaşının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"6 milyar lira değerinde gayrimenkule el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı aralıksız mücadele etmeye kararlıyız. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Operasyonun detayları

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi sonucunda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirildi, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.