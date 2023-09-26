İnegöl merkezli Terkiner çetesi çökertildi, 35 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi (2)- Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Terkinler çetesinin çökertildiğini, örgütün elebaşı ile beraber 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 'tefecilik', 'yağma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'insan ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bursa İnegöl merkezli 4 ilde 450 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin elebaşı da yakalanan şüpheliler arasında yer aldı. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerinde gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız, halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" dedi.