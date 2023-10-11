İnegöl'de yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen baskında Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 20'si sınır dışı edildi.
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenlerin yaşadığı adreslere operasyon düzenledi. Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi'ndeki 2 adrese düzenlenen operasyonda, apartmanlardaki Suriye uyruklu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 20'si de sınır dışı edildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika