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İnegöl'de yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen baskında Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 20'si sınır dışı edildi.