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İnegöl'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymaniye ve Sinanbey mahallelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Operasyonda Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.