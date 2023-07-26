İncirliova Belediye Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

İncirliova'nın CHP ve İYİ Parti'li belediye meclis üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

İncirliova'nın Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'li belediye meclis üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin önümüzdeki yerel seçim sonrasında İncirliova'da yapılacak projelerle ilgili yapıldığını vurgulayan Çerçioğlu, İncirliova'ya yatırımlar yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Çerçioğlu, yapılmakta olan ve yapılacak projelerin detaylarını değerlendirdiklerini belirtti. Her iki partinin belediye meclis üyeleri ise Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova'ya şimdiye kadar yaptığı yatırımlar ve yeni projeler için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN