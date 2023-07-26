İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri ve diğer yetkililer de katıldı.
İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı. - ANKARA