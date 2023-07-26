İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri ve diğer yetkililer de katıldı.