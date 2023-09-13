İncirliova Acarlar Hali esnafları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

İncirliova Acarlar Hali esnafları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, esnaflar Çerçioğlu'na Acarlar'a yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Çerçioğlu ise Acarlar Hali'nde üstyapı çalışmalarının başladığını hatırlatıp Acarlar'a önümüzdeki dönemde de birçok yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Çerçioğlu hal esnafına bol kazançlar temennisinde bulunurken nazik ziyaretleri için de teşekkür etti.