İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda, İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hükümetin İHA ve SİHA konusunda iyi bir iş yaptığını belirterek, "Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, o İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmit'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşan İnce, "Biz Memleket Partisi olarak sadece diğer muhalefet partileri gibi eleştiren, yanlışları söyleyen olmayacağız. Yanlışları söyleyeceğiz, ama çözüm önerilerimizi de sıralayacağız. Şimdi 20 yıllık bir iktidar partisi ve bunun karşısında trilyonlarca lira hazine yardımı alan, belediyeleri olan, müteahhitleri olan muhalefet partileri var. 20 yılın sonunda halen daha, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirmiş bu iktidar varken, halen muhalefetten birisi birinci parti olamıyor, halen AKP birinci parti oluyorsa, bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndermeliyiz" dedi.

İnce, konuşmasının ardından 18 yaşındaki 2 parti üyesine kendi göğsündeki ve Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkmaz'ın göğsündeki rozetleri taktı.