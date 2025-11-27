Imran Khan'ın Sağlığına Dair Yalan Haberlere Cezaevinden Yanıt

Pakistan'da Adiala Cezaevi'nden yapılan açıklamada, 2023 yılında hapse giren eski Başbakan Imran Khan'ın öldüğüne dair sosyal medyada hızla yayılan haberler yalanlanarak, "PTI'nin kurucusu Adiala Cezaevi'nde bulunuyor ve tamamen sağlıklı. Sağlığıyla ilgili söylentiler gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Pakistan, 2023 yılında yolsuzluk suçlamasıyla cezaevine giren eski Başbakan Imran Khan'ın öldüğüne dair haberlerle sarsıldı. Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI), eski başbakan Khan'ın 6 haftadır izole tutulduğunu ve ailesinin tüm ziyaretlerinin engellendiğini iddia etmesinin ardından çıkan "öldü" iddialarına yalanlama geldi. Rawalpindi şehrindeki Adiala Cezaevi'nden yapılan açıklamada, "PTI'nin kurucusu Adiala Cezaevi'nde bulunuyor ve tamamen sağlıklı. Sağlığıyla ilgili söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Sağlığı tamamen gözetim altında tutuluyor" denildi.

İddiaların ardından Imran Khan'ın destekçileri, cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. PTI'den yapılan açıklamada, Imran Khan'ın sağlığıyla ilgili "aşağılık söylentilerin" "Afgan ve Hint medyası ile yabancı sosyal medya hesapları" aracılığıyla yayıldığı belirtildi. Açıklamada, hükümetten söylentileri derhal ve açık bir şekilde yalanlamalarını ve Khan ile ailesi arasında acilen bir görüşme ayarlamaları talep edildi. Ayrıca Imran Khan'ın sağlık, güvenlik ve mevcut durumu hakkında resmi ve şeffaf bir açıklama yapılması istendi.

"Aile ziyareti bir lütuf değil, yasal bir haktır"

PTI Sözcüsü Zulfikar Bukhari ise yaptığı açıklamada, "Yerleşik yasal ve insani normlar çerçevesinde, herhangi bir tutuklunun ailesi, tutuklunun nerede olduğunu bilme ve gecikmeden kendisiyle görüşme hakkına sahiptir. Khan'ın bulunduğu yerle ilgili herhangi bir belirsizlik ve sürekli ziyaret engellemeleri, şeffaflık, adil yargılama ve temel hakları daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Bukhari, Khan'ın mahkeme kararlarına rağmen 6 haftadır ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini belirterek, "Aile ziyareti bir lütuf değil, yasal bir haktır. Imran Khan'ın kız kardeşlerinin Adiala önünde oturması bir protesto değil; temel hukuk ilkelerinden ne kadar uzaklaştığımızı hatırlatıyor. Bir kardeşin ailesini görme hakkını engellemek adalet değildir. Aile ziyareti Pakistan cezaevi kuralları kapsamında yerleşik yasal bir haktır ve yasal bir gerekçe olmadan askıya alınamaz" şeklinde konuştu.

Khan, yolsuzluktan 14 yıl hapse mahkum edilmişti

Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi ise, geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan hakkında devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat kararı vermişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Khan, en son ocak ayında hakkındaki yolsuzluk davasında 14 yıl, eşi Büşra Khan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın açıklanmasının ardından Büşra Khan gözaltına alınmıştı. - İSLAMABAD