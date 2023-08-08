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Imran Khan'a 5 Yıl Siyasi Yasak

Politika Haberleri

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'a devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirildi.

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'a devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirildi.

Pakistan'da devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan eski Başbakanı Imran Khan'a 5 yıl da siyasi yasak getirildi. Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), söz konusu siyasi yasak kararını Khan hakkında verilen hapis cezasına atıfta bulunarak, 2017 Seçim Yasası'nın 232. Maddesi ve Anayasa'nın 63(1)(h) Maddesi'ne dayandırdı.

Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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