İmran Han, tutuklama kararına itiraz etti

Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han, avukatı aracılığıyla hakkındaki karara itiraz etti. Han'ın avukatı, tutuklama kararının yasa dışı olduğunu belirterek, İslamabad Yüksek Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, Han'ı başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle suçlu bulmuş ve 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.