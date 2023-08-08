İmran Han, tutuklama kararına itiraz etti
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Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han, avukatı aracılığıyla hakkındaki karara itiraz etti. Han'ın avukatı, tutuklama kararının yasa dışı olduğunu belirterek, İslamabad Yüksek Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, Han'ı başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle suçlu bulmuş ve 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han, avukatı aracılığıyla hakkındaki karara itiraz etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Han'ın avukatı Naim Haydar Pancuta, 5 Ağustos'ta müvekkili hakkında verilen tutuklama kararına karşı İslamabad Yüksek Mahkemesine itirazda bulunduklarını söyledi.
Pancuta, mahkemeden Han hakkında verilen tutuklama kararının "yasa dışı" ilan edilmesini talep ettiklerini belirterek, yapılan itirazın yarın görüşüleceğini aktardı.
İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı davada Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.
İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen seçimde, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.