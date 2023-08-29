İmran Han'ın yargılandığı yolsuzluk davasında 3 yıl hapis cezası ertelendi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı.

Han'a verilen cezayı erteleyen mahkeme, eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararını ardından hakkında resmi sırları ifşa etmek suçlaması bulunan Han'ın hapisten çıkması beklenmiyor.

Pakistan makamları, Han'ın çarşamba günü mahkemeye çıkarılana kadar tutuklu kalmasını talep ederken, ertelenen cezanın, ABD'nin "Han'ın başbakanlık görevinden alınmasını teşvik ettiği" iddiası ile ilgili olduğunu bildirildi.

Hukukçu Raja Halid, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Han hakkında bugün alınan mahkeme kararının "olağan dışı olmadığını" kaydetti.

Buna rağmen Han'ın siyasetten men edilmesi kararının hala yürürlükte olduğuna işaret eden Halid, 2023'ün sonunda yapılması beklenen seçimlerde Han'ın aday olamayacağını ifade etti.

Han'ın avukatlarından Senatör Ali Zarar ise eski Başbakan'ın parti başkanlığı görevine iade edildiğini savunurken bir diğer avukatı Shoaib Shaheen de kararı "adaletin zaferi" olarak niteledi.

Eski Başbakan Şahbaz Şerif, karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Han'a mahkumiyet veren mahkeme kararında eksiklikler olduğunu söyleyen Baş Yargıç Umar Ata Bandial'ı, Yüksek Mahkeme'ye baskı yapmakla suçladı.

İmran Han hakkındaki dava

Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme kararıyla Han 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Ağustos'ta, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar vermişti.

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.???????

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının,"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsızlığı" nedeniyle Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlık görevinden alınmasını teşvik ettiği öne sürülmüştü.

Han, ülkenin kuzeybatısındaki Attock Cezaevi'nde tutuluyor.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.