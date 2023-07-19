İmran Han'ın eski Sekreteri, görevden düşürülmesini ABD'nin komplosu olarak nitelendirdi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eski Sekreteri Azam Han, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın Nisan 2022'de görevden düşürülmesinde, ABD'nin kriptolu mesajını 'komplo' olarak nitelendirerek, bunu siyasi çıkarları için manipüle ettiğini iddia etti.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eski Sekreteri Azam Han, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın Nisan 2022'de görevden düşürülmesinde, ABD'nin kriptolu mesajını "komplo" olarak nitelendirerek, bunu siyasi çıkarları için manipüle ettiğini iddia etti.

Geo News televizyonundaki habere göre, Azam Han, mahkeme huzurunda, İmran Han'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Azam Han, Mart 2022'de ABD'nin kriptolu mesajını İmran Han ile paylaştığını belirterek, PTI liderinin bu mesajı "komplo" olarak nitelendirdiğini ve bunu siyasi çıkarları için manipüle ettiğini savundu.

İmran Han'ın söz konusu kriptolu mesajın orduya ve muhalefete karşı kullanılabileceğini söylediğini öne süren Azam Han, "İmran Han, bu kriptolu mesajın halkın dikkatini 'muhalefetin güvenoyu adımında yabancı müdahalenin bulunduğu' şeklinde yönlendirmek için kullanılabileceğini bana söyledi." dedi.

Söz konusu iddialara yanıt veren İmran Han ise Azam Han'ın dürüst biri olduğunu ve bunları kendisinden duymadıkça açıklamalara inanmayacağını kaydetti.

Han hakkında dava açılacak

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise başkent İslamabad'da yaptığı basın toplantısında, Azam Han'ın ifadelerine atıfta bulunarak, eski Başbakan'ın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanaullah, Han'ın "kriptolu mesaj komplosuyla" ülkenin kurumlarını lekelediğini ifade ederek, 9 Mayıs 2023'te yaşanan şiddet olaylarının da bu komplonun bir devamı olduğunu öne sürdü.

PTI lideri Han'dan bu suçu sebebiyle hesap sorulacağını söyleyen Sanaullah, bunun bir ulusal çıkar meselesi olduğunu kaydetti.

Sanaullah, Han'ın eski Sekreteri Azam Han'ın ifadelerinin ardından PTI lideri hakkında dava açılacağını ve konunun özel mahkemede görüleceğini vurguladı.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Eski Başbakan Han, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Macid Han'a tehdit mektubu verdiğini iddia etmiş ve görevden düşürülmesini ABD'nin komplosu olarak vurgulamıştı.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan 2022'de düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.