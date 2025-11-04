Haberler

İmralı Heyeti'nden Abdullah Öcalan ile Görüşme Açıklaması

Güncelleme:
İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile 3 Kasım 2025'te gerçekleştirdikleri olumlu görüşmeyi duyurarak, Türk-Kürt ilişkilerini güçlendirmek için tarihi süreçleri ciddiye almanın önemine vurgu yaptı.

İmralı Heyeti, silahlı terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan açıklamada, "3 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

'İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır. Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir' " denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
