İmralı'da yapılan incelemeler hakkında Adalet Bakanlığı açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı, İmralı'da yapılan incelemeler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde oluşan hasar için teknik ekip görevlendirildiğini ancak hükümlülerin barındırıldığı bölümde hiçbir inceleme ve denetim yapılmadığını belirtti.

ADALET Bakanlığı, İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı'nca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında oluşan hasarı incelemek amacıyla adaya bir ekip görevlendirildiğini, bu ekibin hükümlülerin barındırıldığı bölümde hiçbir inceleme ve denetim yapmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nca 'bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği' iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı'nca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat'taki fırtına nedeniyle hasar oluştuğu, bina içlerine su aktığı belirtildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 22 Şubat tarihli yazılı talebi üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 Mart'ta üst yazı gönderildiği, söz konusu binalarda hasarın ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.Açıklamada, "Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu tetkik hakimi, 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirildi. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor genel müdürlük makamına sunuldu. Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmadı. Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir" denildi.