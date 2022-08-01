İmar planına yapılan itirazlar görüşülmeye başlandı

Yaklaşık 3 yıldır imar planı olmayan Sinop'ta askı süresi biten yeni imar planına yapılan 638 itiraz 5 gün boyunca belediye meclisinde değerlendirilecek.

Sinop'un imarsızlık sorunu uzun beklemenin ardından çözüme kavuşuyor. Yaklaşık üç yıl önce imar planları iptal edilen ve bu nedenle kentte yeni inşaat yapılamayan Sinop'ta haziran ayında belediyede olağanüstü meclis toplantısına taşınan yeni imar planının 1 aylık askı süreci tamamlandı. Belediye Başkanı Barış Ayhan başkanlığında Ağustos Ayı Belediye Olağan Meclisi'nde gündeme taşınan yeni imar planında askı süresi boyunca yapılan 638 şahısların kendi parsellerinde gördüğü hataların düzeltilmesi amacıyla yaptıkları itirazlar değerlendirmeye alındı. Ayrıca planın bütününe yapılan toplam 5 adet itiraz ise mecliste okunarak oy çokluğuyla reddedildi.

638 itiraz için 5 gün sürecek değerlendirmeler sonunda Sinop'un 3 yıldır beklediği yeni imar planı yürürlüğe girmiş olacak. - SİNOP