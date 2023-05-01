İmamoğlu Zonguldak'ta halka seslendi

İMAMOĞLU DA ZONGULDAK'TA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Zonguldak'a gelip, halka seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belki de Türkiye Cumhuriyeti dar gelirlinin, emekçinin, işçinin, memurun, emeklinin, bu kadar dara düştüğü dönemi yaşamamıştır. İnsanlarımız ne bayramlık alışveriş yapabiliyor, bayramı seyranı unuttular; ne de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdalar. Bunu değiştirmemiz lazım. Memleketin bu liyakatsiz, bu yetersiz ne yazık ki; gündemi millet olmayan, gündemi sadece ve sadece bir avuç insan olan sadece onların kazançları ve mutlulukları ile irtibat kuran anlayıştan derhal kurtulması lazım. Hepsini, hepsini tıpış tıpış evlerine yollayacağız" dedi.

Öte yandan mitinge katılan bazı kişiler, sıcak hava nedeniyle zorlandı.