İmamoğlu: Yarın milli görev, milli sorumluluk günüdür

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Yeni Mahalle Metro İstasyonu çevresine kurulan sahnede konuşma gerçekleştirdi.

YARIN MİLLİ GÖREV GÜNÜDÜR, MİLLİ SORUMLULUK GÜNÜDÜR

OYUMU KULLANDIM EVİME GİDİYORUM YOK

"Sonuna kadar hep birlikte vatandaşından görevlisine görevimizi yerine getireceğiz" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Sonra da oyumu kullandım evime gidiyorum yok. Ben Ankara'da 13.Cumhurbaşkanımızla ve liderlerle seçimi takip edeceğim. Gerekli bilgilendirmeleri saat saat size yapacağız. Dakika dakika sizinle süreci takip edeceğiz. Sizden isteğimiz şu; şu güzel ay yıldızlı bayraklarımızla okulun önünde, sokağınızda, caddenizde, isteyen horon tepsin isteyen halayını çeksin. Yarını demokrasi bayramına çevirmeye hazır mıyız? Kararlı mıyız? Dostça, kardeşçe bir seçim ortamı. Onlar hala iftirayla uğraşıyorlar. Hala son dakika milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Biz edebimizden biz ahlakımızdan zerre taviz vermeyeceğiz" İfadelerini kullandı.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023