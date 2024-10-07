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İmamoğlu ve Şimşek'ten Belediyelerin Finansal Sorunları İçin Görüşme

İmamoğlu ve Şimşek'ten Belediyelerin Finansal Sorunları İçin Görüşme
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede, belediyelerin finansal sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede, belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan'a teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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