İmamoğlu ve Özel'den sonra Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti: 'Yokuz' derlerse, kaçınmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılan aday olması sonrasında CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi parti için "değişim" mesajlarının art arda gelmesine neden olurken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da genel başkan adaylığına yeşil ışık yaktı. Özcan, "Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten kaçınmam" dedi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetine rağmen görevinden istifa etmemesi ise parti içinde "değişim" tartışmalarını beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU'NUN ARDINDAN ÖZEL DE HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ardından art arda "değişim" vurgulu açıklamalar yaparken, İmamoğlu'nu izleyen bir başka isimse CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

"DİNLEMEM GEREKEN HERKESLE TEMAS EDECEĞİM"

Bir gazetecinin yönelttiği "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim" diye devam etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN ARDINDAN BİR İSİM DAHA...

CHP'li Özel'in adaylık açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da koltuğa talip olduğunu duyurdu.

"SİYASİ TARİH BU GÖREVİ BANA YÜKLERSE KAÇINMAM"

"Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam." diyen Özcan, "Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse ben kaçınmam" ifadelerini kullandı.