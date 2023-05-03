İmamoğlu: 'Somurtkan insanların dönemi bitti, Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ordu mitinginde konuştu. İmamoğlu, 'Somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor, gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor' dedi ve 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz' sözleriyle seçimlere yönelik umutlu mesajlar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da yaptığı konuşmada, "Somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor, gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor.' Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Aramızda kalsın, kazanıyoruz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da miting düzenledi. Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Ekrem İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"MİLLETE 'HIRSIZ' DEDİLER: İstanbul'daki seçimi milletimizin o güçlü desteğiyle kazanmıştık. 'Her yol mübahtır' anlayışı var bunlarda. Kazanmak için her yol mübahtır. İftira, yalan ne yazık ki var. ve bundan vazgeçmiyorlar. Hala aynı şeylere devam ediyorlar. 'Çaldılar' dediler, millete 'Hırsızlar' dediler. ya millete 'Hırsızlar' dediler. Ne oldu? Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bile bir tutuklama ya da bir suç oluşmadı. Dolayısıyla devletin en üst tepesinden yol arkadaşlarına varıncaya kadar bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular.

NEYMİŞ, SEÇİM DARBEYMİŞ: Hala akılları başlarına gelmedi. Hala aynı yola başvuruyorlar. Neymiş seçim darbeymiş. Ama nasıl? Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbe. Bu seçim, başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Bildiğimiz, gördüğümüz partilerin yarıştığı bir seçim asla değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi.

GENÇLER, ASLA FİRE VERMEYECEĞİZ, OYLARIMIZI MİLLET İTTİFAKINA KULLANACAĞIZ: Gençler, kararınızı verirken asla ve asla fire vermeyeceğiz, oylarımızı Millet İttifakı'na kullanacağız. Oylarımızı, 'Her şeyi ben bilirim, ben yaparım, kimseyi tanımam, milletin evlatlarından faydalanmam, bir avuç insandan eş, dost, akrabadan faydalanırım' diyen akıldan değil, 'Ben bu milletin evlatlarından faydalanacağım, ben bu ülkenin geleceğini milletimizle beraber kuracağım. Ben bu milletin her görüşten insanını temsil edeceğim, Millet İttifakı'nın unsurlarıyla yeni bir gelecek inşa edeceğim' diyen devlet insanı, erdemli bir insan ve hayatını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz, hep birlikte. Ordu deyince akla gelen fındığını tabii ki biliyoruz. Bu konuda 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok değerli fikirlerini buradan dinleyeceksiniz. Tabii yazıyor orada, 'Fındığı 4 dolara bağlayalım' diye. Cumhurbaşkanımız size söyleyecek.

15 MAYIS'TA AKLIN, BİLİMİN IŞIĞINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK: Ordu'nun bütün ilçelerinde gelişmiş kent özelliğinin kurgulanması konusunda öncü adımlar atacağız. Özellikle şehirlerin bu anlamda donanımlı olması için yoğun bir mücadele içerisinde olacağız. 15 Mayıs'ta başka bir dönem başlayacak. Aklın, bilimin ışığında milleti yanıltmayan, milletle birlikte düşünen, millet adına seçilmiş, onlarla çalışan, onları dışlamayan, yeni bir demokrat bir düzeni başlatacağız.

EN ÇOK İHMAL EDİLMİŞ KONULARDAN BİRİ SAMSUN-SARP TREN YOLU: Kentlerimizi ayağa kaldıracağız. En çok ihmal edilmiş konularından birisi Samsun-Sarp tren yoludur. Bakın bu tren yolu belki de Karadeniz'in hayatını değiştirecek, lastik tekerlekli araçların dışında birçok unsurlarıyla bu bölgeye kalite katacak. Samsun-Sarp demir yolunu başaracak olan hükümet, 15 Mayıs'ta anahtarı teslim edeceğiniz Millet İttifakı hükümeti olacak.

KENDİ BAKANLARI BİLE ONUNLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORLAR: Bugünün hükümeti dönemi bitmiş hükümet. Bu hükümet dönemlerini tanımladı, 'Çıraklık' dedi, 'Ustalık' dedi, 'Kalfalık' dedi. Hatta bu son dönemine 2018'den sonra 'Şahlanış' dedi. Bak, bak, bak, nasıl bir şahlanma. Nasıl bir şahlanma? O çıraklık dediği düzende, etrafında gerçekten akıl birliği yaptığı, konuştuğu, ortak akıl işlettiği bir mekanizma vardı. Sonra başka bir döneme evrildi. Şimdi ne duruma düştü? Kendi bakanları bile onunla çalışmak istemiyor. Çağırıyor gitmek bile istemiyorlar. Dolayısıyla bir gün bile durmamaları lazım. Bunlar hata üstüne hata yapıyorlar. Geleceğimizi karartıyorlar. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerin sayesinde 15 Mayıs sabahı onları tıpış tıpış evlerine yollayacağız, evlerine yollayacağız.

ARAMIZDA KALSIN, KAZANIYORUZ: Başta 13. Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer beş partinin liderleri, her birisi çok çalışıyorlar. Her birisine çok teşekkür ediyorum. 15 Mayıs'ta bir Millet İttifakı hükümeti değil, aynı zamanda milletin iktidarı olacak. Sevgili hemşerilerim, 14 Mayıs'a kadar gecenizi gündüzünüze katın. Eşinizle, dostunuzla konuşun deyin ki, 'Somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor, gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor.' Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.' Bunları anlatın. Sana söz baharlar gelecek. Biz bu işi sandıkta bitiririz. Türkiye'ye müjdeyi verelim mi? Hazır mıyız? Aramızda kalsın, kazanıyoruz."