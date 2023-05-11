İmamoğlu Rize'de miting yaptı: 'Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, insanlık istiyoruz'

GENÇAĞA KARAFAZLI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize mitingine katılan bir vatandaş, "İmamoğlu'nu çok seviyoruz ve ona inanıyoruz. Bu zamlardan kurtulmak istiyoruz. Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, insanlık istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Yeter artık" dedi. Bir başka vatandaş ise "Çayımızın kaderini belirlemek için geldik bugün buraya. Pazar akşamı sandıktan çıkacağız. Rize'nin kaderi çaya bağlıdır, tek bir kişiye değildir" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, dün Rize'de miting düzenledi. Polis, miting alanında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Miting katılanlar, tek tek üstü arandıktan sonra alana alındı. Alana giremeyenler ise İmamoğlu'nu uzaktan dinledi.

"YAŞASIN ÖZGÜRLÜK, YAŞASIN CUMHURİYET"

Mitinge katılan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Özgürlük geliyor, demokrasi geliyor, Kılıçdaroğlu geliyor, faşizm bitiyor.

"Rize'de bu kalabalık, halk, artık kararını vermiş. Yaşasın özgürlük, yaşasın cumhuriyet."

"Bugün İmamoğlu'nun gelmesi Türkiye'de, Rize'de bir değişiklik yarattı. Bu yeniliği, halkın coşkusu ve heyecanı tabandan tavana kadar paylaştı. Bu insanların bir susamışlığı vardı ve bunu İmamoğlu giderecektir.

"İki kardeşin bir araya gelmediği bir ülkede altı tane farklı grubu bir araya getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum."

"Güzel insanlarla bir arada olmak çok güzel. Biz vatanımıza, milletimize sahibiz. Dinimizin gereği de vatana, millete sahip çıkmaktır. Atalarımız bu vatan için şehit oldu. Biz de vatan, milletin peşinde kim varsa onun peşinde olmaya gayret ediyoruz."

"RİZE'NİN KADERİ TEK BİR KİŞİYE BAĞLI DEĞİLDİR"

"Çayımızın kaderini belirlemek için geldik bugün buraya. Pazar akşamı sandıktan çıkacağız. Rize'nin kaderi çaya bağlıdır, tek bir kişiye değildir."

"Her şeyin bir sonu var, o da 14 Mayıs. Her şey güzel olacak."

"Bu düzenin değişmesini bir an önce istiyoruz, onun için mücadele ediyoruz. İnşallah kazanacağız."

"Hani derler ya 'Bu benim uşağımdır, evladımdır'. İşte İmamoğlu'nu da bu millet, evladı, uşağı yerine koydu."

"Özgürlük bizim olacak, onu istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Türkiye kurtulsun, biraz nefes alalım artık."

"Gönlümüzden geçen tek şey İmamoğlu."

"İKİNCİ ECEVİT GELİYOR, HERKES KISKANSIN"

"İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu iktidara gelirse ülke olarak çok mutlu olacağız."

"İkinci Ecevit geliyor, Karadeniz'in güzeli geliyor, herkes kıskansın."

"Değiştireceğiz, gerçekten değiştireceğiz bu sefer. Yeter, bıktık artık."

"Bizim yorum yapma hakkımızı elimizden aldılar ama biz yine buradayız."

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

"Ülkeye İmamoğlu gibi dürüst insanlar lazım. Hilesiz, hurdasız bu ülkede yaşamayı başaralım."

"Umudumuz var. Gençler olmazsa bu ülke olmaz."

"Adamın dibi, çok kral adam. Bu sene her şey çok güzel olacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Kazanacağız, kesin kazanacağız."

"Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri kazansın. Çok tedirginim. Artık gitsin, herkes özgür ve hür yaşasın."

"İmamoğlu belediye başkanlığını kazandığı gibi Millet İttifakı'nın kazanmasını istiyoruz."

"Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Rize'de hiç bu kadar kalabalık olmamıştı, inşallah bu sefer olacak. Kurtaracağız memleketi. Geldikleri gibi gidecekler."

"GELECEKTEN KAYGI DUYMAK İSTEMİYORUM, ONUN İÇİN BURADAYIM"

"Ben, gençler için geldim buraya. Ekonominin iyi olmasını istiyorum, gelecekten kaygı duymak istemiyorum. Mültecilerin ve sığınmacıların artık evlerine geri dönmesini istiyorum. Onun için de buraya geldim."

"İmamoğlu'nu çok seviyoruz ve ona inanıyoruz. Bu zamlardan kurtulmak istiyoruz. Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, insanlık istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Yeter artık."

"Hak, hukuk, adalet geliyor. Gençlerle başaracağız. Her şey çok güzel olacak. İmamoğlu'nu seviyoruz."

"Biz, bunun kazanmasını çok istiyoruz. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. Rize'nin hanımlarına sesleniyorum. Çayı kesen, sıkıntıyı çeken; bir çuval çay gübresi 400 TL oldu. Ben çayı kantara koymadan parayı benden aldı. Ama o parayı biz ne zorluklarla kazanıyoruz. Belki de çayımızı almayacak. Erdoğan'ın nesine tapıyorlar ben anlamadım."

"Ben, bugün çok bağırdım. Çok kızdım. Halen daha aynısını söylüyorum; bu gidecek. Bu bizi öldürdü, canımız çıkmadı sadece. Direne direne kazanacağız. Her şey çok güzel olacak. Yolumuza devam. Yılmadık, ayaktayız."