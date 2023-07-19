İmamoğlu: Partimin mevzuları partililerle konuşulur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törenin ardından CHP'li yetkili isimlerle yaptığı online toplantının internete sızdırılmasına ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, toplantının gizli bir tarafı olmadığını, görüntüleri sızdıranın da araştırılacağını söyledi.

SOSYAL MEDYAYA SIZAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi ile yaptığı çevrim içi değişim toplantısının bir kısmı sosyal medyaya sızdı. O görüşmede CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da o toplantıda olduğu görüldü. Katılanlar arasında Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek de yer aldı. Bir kısmı paylaşılan toplantının ne zaman düzenlendiği ise bilinmiyor.