İmamoğlu: Orta Doğu'da İnsanlık Suçu İşleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orta Doğu'da insanlık suçu işlendiğini, insanların, çocukların ve kadınların öldürüldüğünü belirterek, "Bu insanlık suçunun işlendiği bir ortamda, bütün bu katliamın sebebi olan hangi unsur, kurum, devlet, yönetici var ise hepsini kınıyorum. Terör örgütlerini kınıyorum." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, İstanbul Turizm Platformu'nun Artİstanbul Feshane'de düzenlediği "İstanbul Turizm Buluşması"nda konuşma yaptı.

Orta Doğu'da şiddet olaylarının arttığını dile getiren İmamoğlu, "Ne yazık ki Orta Doğu'da yine bir insanlık suçu işleniyor. İnsanlar katlediliyor, çocuklar, kadınlar ölüyor. Bu insanlık suçunun işlendiği bir ortamda, bütün bu katliamın sebebi olan hangi unsur, kurum, devlet, yönetici var ise hepsini kınıyorum. Terör örgütlerini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, güçlü ülkeyi, barış, uzlaşı ve yaşam kalitesinin teminatı olarak gördüğünü vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tutum ve tavrının bu coğrafya için önemli olduğunu kaydetti.

"Yerel demokrasi ve yerel yönetimlerin gücü noktasında mevcut kanunlar yeterli değil"

Yerel yönetimlerle ilgili konuşan İmamoğlu, yerel demokrasi ve yerel yönetimlerin gücü noktasında mevcut yönetmeliklerin ve kanunların yeterli olmadığını ifade etti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllar öncesinden Sayın Cumhurbaşkanımızın yerelin güçlendirilmesi mesajlarıyla 2002'den itibaren Türkiye'de iktidar olduğunu biliyoruz ama o günden bugüne ne yazık ki yerelin güçlenmesinin tam tersine bir pozisyon yaşandı. Bu da bir gerçek. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu ülkenin ismi de varlığı da bu şehrin ismi de varlığı da hepimizin ortak varlığı. Kimsenin aşağı çekmesine müsaade etmeyelim, hep birlikte onu yüceltmeye dönük bir yolculuğu güçlendirelim isteriz. İnanın Turizm Platformu, böyle bir platformdur. Size aittir. Hiçbir siyasi kavrama ait değildir. İstanbul'a ve İstanbulluya aittir."