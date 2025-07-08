İmamoğlu'nun Yargılanma Tarihi Belli Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül'de İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İmamoğlu'nun dava kapsamında 11 Eylül'de 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.