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İmamoğlu'nun mitingi öncesi CHP'lilere tepki

İmamoğlu'nun mitingi öncesi CHP'lilere tepki

Politika Haberleri

Gaziantep'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yaya olarak giden bir grup CHP'li, şehrin işlek caddesinde kısa süreliğine yolu kapattı.

Gaziantep'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yaya olarak giden bir grup CHP'li, şehrin işlek caddesinde kısa süreliğine yolu kapattı. Araç yolunu dolduran partililer nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşunca bazı sürücüler klakson çalarak duruma tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı tarafından organize edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı mitinge yaya olarak giden ve ellerinde CHP bayrakları bulunan bir grup yolu kapattı. Gaziantep'in en işlek yerlerinden olan Muammer Aksoy Bulvarı'nı dolduran partililer araçların geçişine fırsat vermeyince uzun araç kuyruğu oluştu. Emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu bulvardaki partililer, polislerin ikazı ile yolun tek şeridini yeniden trafiğe açtı. Kısa süreli kapanan yolda bir süre bekleyen bazı araçların sürücüleri ise klakson çalarak partililere tepki gösterdi.

CHP'li grubun bir kısmı kaldırımdan, bir kısmı ise araç yolunun tek şeridinden sloganlar eşliğinde miting alanına yürüdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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