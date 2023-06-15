İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırmak' davası ertelendi
Politika Haberleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşmanın siyasi bir kumpas olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, savunmasını yapan 6 sanığın vareste tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek çelse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma 30 Kasım'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Yılmaz açıklamalarda bulundu.
BU BİR SİYASİ KUMPAS DAVASIDIRCHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bir Ekrem İmamoğlu duruşmasından daha çıktık. Ekrem İmamoğlu'nu yargılamaya doyamıyorlar. Orta yerde bir suç yoktur. Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık. Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Ancak ifade edelim ki Ekrem İmamoğlu bu duruşmada ya da bu ihalede ita amiri değildir. Herhangi bir şekilde imzası yoktur. Dolayısıyla bu duruşmanın içerisine bu davanın içerisine Ekrem İmamoğlu'nun dahil edilmeye çalışılması da bir hukuki garabetten ibarettir. Hukukçu arkadaşlarım elbette hukuki değerlendirmeyi yaparlar, yapıyorlar. Ama bilinmelidir ki bu bir siyasi kumpas davasıdır. Açanların elinde patlayacaktır dedi.
BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AVUKATI DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNMUŞTURGünaydın, Bugün İçişleri Bakanlığının avukatı davaya müdahil olma talebinde bulunmuştur. Ali Yerlikaya'nın temsil ettiği bakanlığın avukatının bu talebi bugün mahkeme tarafından kabul edilmiştir. ve bu an itibaren İçişleri Bakanlığı bu davaya bakanlık adına ve elbette sanıklar aleyhine olmak üzere davadan zarar gördüğü iddiasıyla müdahil olmuştur. Şimdi herkese soralım. İçişleri Bakanlığının burada acaba bir ihaleye fesat karıştırma davasında 250 bin lira kamu zararında uğradığı iddia edilen bir durumda ne gibi bir müdahale ve davadan zarar görme durumu ve hakkı vardır Bütün bunlar sürecin siyasi yürüdüğünün en açık işaretleridir. Bir kez daha ifade ediyorum ki Türkiye'de bu yollar denenmiştir. Bu yollarda her zaman deneyenin elinde patlamıştır dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Milletvekili Turan Taşkın Yılmaz ise, Duruşmada Ekrem Başkanımızın avukatlarından avukat Kemal Polat, Nusret Yılmaz savunma yaptılar. Bir sonraki duruşmaya Başkanımızın katılıp katılmayacağıyla ilgili şu an net bir şey söyleyemeyiz. Celse arasında da bir savunma verebilir. Bu konuyla ilgili takdiri hukukçu arkadaşlarımız yapacaktır. Başkanımızla konuşup ona göre hareket edecekler. İhale yetkilisi olmayan, harcama yetkilisi olmayan bir belediye başkanının 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanıyken gerçekleştirilmiş bir ihaleyle ilgili çok ilginçtir ki 2020 yılında yürütülen bir soruşturmayla ve yine çok ilginçtir ki 2 sene savcılıkta bekletildi, 2022 yılında yazılan bir iddianameyle açılan bir davayı burada biz de takip ediyoruz. Başkanımız çok net olarak söyledi. Bir hukuk garabetidir. ve daha önce olduğu gibi bu sefer de bunları kullananların ellerinde patlayacaktır diye konuştu.