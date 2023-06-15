İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırmak' davası ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, savunmasını yapan 6 sanığın vareste tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek çelse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma 30 Kasım'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Yılmaz açıklamalarda bulundu.

BU BİR SİYASİ KUMPAS DAVASIDIR

BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AVUKATI DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNMUŞTUR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Milletvekili Turan Taşkın Yılmaz ise, Duruşmada Ekrem Başkanımızın avukatlarından avukat Kemal Polat, Nusret Yılmaz savunma yaptılar. Bir sonraki duruşmaya Başkanımızın katılıp katılmayacağıyla ilgili şu an net bir şey söyleyemeyiz. Celse arasında da bir savunma verebilir. Bu konuyla ilgili takdiri hukukçu arkadaşlarımız yapacaktır. Başkanımızla konuşup ona göre hareket edecekler. İhale yetkilisi olmayan, harcama yetkilisi olmayan bir belediye başkanının 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanıyken gerçekleştirilmiş bir ihaleyle ilgili çok ilginçtir ki 2020 yılında yürütülen bir soruşturmayla ve yine çok ilginçtir ki 2 sene savcılıkta bekletildi, 2022 yılında yazılan bir iddianameyle açılan bir davayı burada biz de takip ediyoruz. Başkanımız çok net olarak söyledi. Bir hukuk garabetidir. ve daha önce olduğu gibi bu sefer de bunları kullananların ellerinde patlayacaktır diye konuştu.