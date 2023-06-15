İmamoğlu'nun 'İhaleye fesat karıştırma' davası ertelendi

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 sanığın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, Diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

Türkan Demirel Dişisağlam, "İşlemediğim bir suçtan dolayı karşınızdayım. İhale dosya açma tutanağının, iş deneyimi belgesi olduğunu göreceksiniz. Bu belge bu davanın şu anda yersiz yere olduğunu gösterecektir. Zarflar açıldığında çok sayıda iş bitirme belgeleri vardı, çoklu bir evrak sunulmuştu. İhale alıcısının ihaleye katılma ve alma yeterliliği vardır. TÜRSAB A belgesi sözleşme imzalandıktan sonra olan döneme ait belgedir. İhale için yeterlilik belgesi değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum beraatimi istiyorumö dedi.

"GÖNLÜM RAHAT BİR ŞEKİLDE İMZA ATTIM İMAMOĞLU BANA TALİMAT VERMEDİ"

İhale yetkilisi olan Fidan Gül, "Komisyonun kararında tüm evrakların tam olduğuna dair belge geldiğinde, bende gönlüm rahat bir şekilde imza attım. İhale usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. TÜRSAB A belgesi yeterlilik kriteri olarak istenen belge değildir. Zaten yeterlilik belgesi kriteri olarak koyduğunuz takdirde açık ihalelere katılacak firmaları kısıtlar yani rekabeti engelleyeceği için istenmesi doğru değildir" diye konuştu. Hakimin, 'Ekrem İmamoğlu'nun bu ihalede size herhangi bir talimatı oldu mu?' Sorusuna ise Fidan Gül, "Kesinlikle Ekrem başkan ne bana ne başkasına talimat vermemiştir. Bende harcama yetkilisi olarak talimat vermedim. Kamuyu 250 bin TL zarara uğratma suçlaması da asılsızdır" ifadelerini kullandı. Diğer 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek kanuna ve yönetmeliklere uygun hareket ettiklerini söyledi. Bütün sanıklara ihaledeki imzaları teyit ettirildi. 6 sanık da imzaların kendilerine ait olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU, ANİ PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILMADI

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