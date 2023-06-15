İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' davası başladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İmamoğlu duruşmaya katılmazken diğer 6 sanık salonda hazır bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde, şartları karşılamayan bir firmaya ihale verildiği gerekçesiyle "İhaleye fesat karıştırma" suçundan dava açılmıştı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Saat 14.30'da başlayan duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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