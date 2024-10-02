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İmamoğlu'nun Davasında Duruşma Devam Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait ihale iddialarıyla ilgili duruşma Büyükçekmece Adliyesinde sürdü. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi. Büyükçekmece Adliyesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan Çetin hazır bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı da destek amacıyla duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece Beylikdüzü Politika İstanbul 3-sayfa Hukuk

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