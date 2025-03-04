İmamoğlu'ndan "Erdoğan ile benzerliğiniz var mı?" sorusuna yanıt

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu gündemdeki konulara ilişkin merak edilen soruları Sözcü Gazetesi'ne yanıtladı.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN YORUMU ÇOK KONUŞULDU

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "ikinci Erdoğan" yorumları için "Karadenizli oluşları dışında ortak başka yönleri olduğunu düşünmüyorum. Ekrem hem siyasi gelenek hem siyaset yapma biçimi hem de liderlik tarzı olarak çok farklı bir yerde duruyor" demişti.

"KİŞİSEL YAŞAMIYLA İLGİLİ BİR TANIŞIKLIĞIM DA YOK ZATEN"

Eşi Dilek İmamoğlu'nun yaptığı yorum üzerinden "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzerliğiniz var mı?" sorusu yöneltilen Ekrem İmamoğlu ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu "Dilek sonuçta kendi düşüncesini ifade etti ama benzeyen pek bir yanımız yok. Kişisel yaşamıyla ilgili bir tanışıklığım da yok zaten. Ama siyaset yaşamında hemen hemen hiç benzediğimiz taraflarımız yok diyebilirim. Olsa da söylerim yani. Belki bir de futbol oynadığımı söyleyebiliriz yani. O kaleci değildi. Ben kaleciydim. Bir de benim üniversite arkadaşım çok" ifadelerini kullandı.