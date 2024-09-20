'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERİYİZ' DEMEK TEĞMENLERİMİZE YAKIŞIR, DEVAM ETSİNLER'

Tokat'ta STK buluşmasının ardından Turhal Belediyesi'ni ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Zile'de yapımı tamamlanan Hacı Bektaş-ı Veli Rekreasyon alanının açılış törenine katıldı. Törende konuşan İmamoğlu " Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri demek Cumhuriyetin askeri demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri demek milletinin askeri demektir. Yani silahlı kuvvetlerimiz, şimdi ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim diye düşündüğüm zaman kendimi şöyle tanıtıyorum. Ben cumhuriyetin değerlerine, ilkelerine bu milletin değerlerine, ilkelerine, örfüne, adetine sahip çıkacağım. Cumhuriyete yakışan bir belediye başkanı olacağım Herkes, kendi mesleğini iyi yapacak ve Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'ne layık olacak. Milletine layık olacak. Cumhuriyete, demokrasiye layık olacak. İşte o zaman hep birlikte bu cennet vatanın güzel insanları olacağız. O bakımdan, evet Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz demek, teğmenlerinize yakışır demeye devam etsinler kardeşim" dedi.

'31 MART'TA MİLLETİMİZ DEDİ Kİ 'İLK SEÇİMDE İKTİDAR YAPACAĞIM"

31 Mart'ta millet yetki verirken ilk seçimde 'sizi iktidar yapacağım' mesajı verdiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

"31 Mart'ta milletimiz bize yetki verdi. Milletimiz bize yetki verirken ne dedi? 'İyi çalışın. Ben sizin beş yıllık emeğinizi gördüm, beğendim. Şimdi eğer bu yolda iyi çalışırsanız sizi bu ülkeyi milletinizle beraber yönetmek için iktidar yapacağım' dedi. Milletimiz öyle dedi. 'Milletin, malını, millete, milletin parasını millete, milletin hakkını, millete verirseniz sizi iktidar yapacağım' dedi. Bu millet bize 31 Mart'ta dedi ki 'hakkını koruyacaksın' insanların. Evet. Bakın bunu seçtiği 400'ün üzerindeki belediye başkanımıza söyledi. Burada belediye başkanlarımız var. 'Kimseyi ayırmayacaksın. Eş, dost, akrabanın değil, milletin hakkı, hukuku için çalışacaksın' dedi. Sakın ha, sakın ha ey yönetici' dedi, bize. 'Sakın ha milletine haddini bildiren değil, millete karşı haddini bilen yöneticiler olacaksınız' dedi. Kimse işte Şükrü başkanımız da beş yıl böyle yönetti ona bir beş yıl daha verdiniz. Ama şimdi millet Bize bakacak hizmetlerimizi görecek bunlar hizmet ediyor. Bunlar hiçbir yetimin hakkını yemiyor. Hiçbir insanın hakkını yemiyor. Bunlar yoksulu düşünüyor. Çocukların geleceğini düşünüyor kızlarınızı düşünüyor, kızlarınızı. Oğullarınızı düşünüyor. Gençlerimizin eşit olmasa bile işi olmasa bile gençlerimizin bursunu düşünüyor, yurdunu düşünüyor."

İbrahim UĞUR/ TOKAT,